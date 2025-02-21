Грязевая фреза, большой, 035
Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла / опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °C.
Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла / опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Давление (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер сопла ( )
|35
|Размер
|большой
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,532