Грязевая фреза DB 120 для K 2 – K 3
Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 - К 3. Для очистки поверхости от мха или атмосферных загрязнений.
Грязевая фреза с роторным соплом формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие загрязнения (например, атмосферные) и очищает поверхности от мха. Для аппаратов высокого давления К 2- К 3.
Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
- Эффективное удаление даже стойких загрязнений с нечувствительных поверхностей.
Эффективная очистка высоким давлением
- Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Повышенная на 100 % производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher.
- Для эффективной и быстрой чистки.
Байонетное соединение
- Очень удобна в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,154
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,21
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|450 x 41 x 41
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.500
- K 2 Compact Car
Области применения
- Автомобили
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Мох