High pressure hose pipe cleaning DN6 14M

Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).

Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8''), 20 м/120 бар. Соединение с пистолетом M22 х 1,5. Для использования с пистолетом новой системы быстрого соединения EASY!Lock необходим адаптер 5 TR22IG-M22AG или адаптер 6 TR22IG-M22AG.

Особенности и преимущества
Шланг высокого давления из ПВХ повышенной эластичности
  • Малый вес и удобство в обращении.
  • Устойчивость к давлению до 120 бар.
Соединение 1/8"
  • Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 140
Соединительная резьба M22 x 1,5
Длина (м) 20
Масса (с упаковкой) (кг) 1,865
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026