Home & Garden

Kärcher Бытовая техника для наружной уборки

Бытовая техника для наружной уборки

GO TO OVERVIEW
Kärcher Портативная мойка

Портативная мойка

GO TO OVERVIEW
Kärcher Подметальные машины

Подметальные машины

GO TO PRODUCTS
Kärcher Садовые аксессуары

Садовые аксессуары

GO TO OVERVIEW
Kärcher Очистка воздуха

Очистка воздуха

GO TO PRODUCTS
Kärcher Пылесосы

Пылесосы

GO TO OVERVIEW
Kärcher Пароочиститель / Паропылесос / Гладильная система

Пароочиститель / Паропылесос / Гладильная система

GO TO OVERVIEW
Kärcher Стеклоочиститель

Стеклоочиститель

GO TO OVERVIEW
Kärcher Роботы-пылесосы

Роботы-пылесосы

GO TO OVERVIEW
Kärcher Аппарат для влажной уборки пола

Аппарат для влажной уборки пола

GO TO OVERVIEW
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025