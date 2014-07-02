Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)
Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5%).
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,655
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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