Для удобной уборки, в особенности при сборе больших объемов мелкой пыли: эргономичное электропроводное пластмассовое колено номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. Подходит для применения со всасывающими шлангами с защелкой версии 2.0, совместимыми, как правило, с пылесосами, производимыми с 2017 г. С коническим разъемом, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.