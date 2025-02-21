Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом

Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.

Для удобной уборки, в особенности при сборе больших объемов мелкой пыли: эргономичное электропроводное пластмассовое колено номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. Подходит для применения со всасывающими шлангами с защелкой версии 2.0, совместимыми, как правило, с пылесосами, производимыми с 2017 г. С коническим разъемом, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Материал пластмасса
Исполнение Электропроводный
Соединение со стороны принадлежностей Конус
Соединение со всасывающим шлангом* Защелка 2.0
Цвет черный
Масса (кг) 0,117
Масса (с упаковкой) (кг) 0,131
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 295 x 85 x 45

* Разъемы с защелкой 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
* Разъемы с защелкой 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026