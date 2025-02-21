Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом
Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Для удобной уборки, в особенности при сборе больших объемов мелкой пыли: эргономичное электропроводное пластмассовое колено номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. Подходит для применения со всасывающими шлангами с защелкой версии 2.0, совместимыми, как правило, с пылесосами, производимыми с 2017 г. С коническим разъемом, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Материал
|пластмасса
|Исполнение
|Электропроводный
|Соединение со стороны принадлежностей
|Конус
|Соединение со всасывающим шлангом*
|Защелка 2.0
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,117
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,131
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|295 x 85 x 45
* Разъемы с защелкой 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
* Разъемы с защелкой 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.
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