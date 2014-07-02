Пластмассовое колено номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки с всасывающими шлангами, оснащенными защелкой версии 1.0. Совместимо главным образом с пылесосами, выпущенными до 2016 г. С коническим разъемом, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.