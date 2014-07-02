Компенсационный шланг

Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"