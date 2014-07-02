Компенсационный шланг
Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"
Компенсационный шланг. Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума.Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м. Диаметр: 3/4".
Особенности и преимущества
Силиконовый эластичный шланг
- Эластичный шланг с внутренним расширением компенсирует падение давления в системе, что уменьшает вибрации и шум и препятствует самопроизвольному включению/отключению насоса.
Гибкий шланг
- Уменьшение вибрации и шума при соединении со стационарными водопроводными системами
Соединение для стационарных водопроводных систем
- Служит для соединения насоса и стационарной водопроводной системы. Обычно стационарные трубы неудобно подводить к насосу, для этого рекомендуется использовать гибкий шланг
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|3/4″
|Длина шланга (м)
|1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,47
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,68
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 275 x 55
Области применения
- Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев