Комплект адаптеров для удлинительного шланга
Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Два адаптера для присоединения удлинительного шланга с резьбовым разъемом к аппарату высокого давления с системой Quick Connect. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления.
Особенности и преимущества
Комплект для улучшения до системы Quick Connect
- Для улучшения всех аппаратов высокого давления системой Quick Connect, выпущенных с 1992 года
Латунное соединение
- Легкое подключение пистолета благодаря использованию системы Quick Connect
Система Quick Connect
- Очень удобна в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,171
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,198
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 45 x 61
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 HR Plus
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car