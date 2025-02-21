Комплект адаптеров для удлинительного шланга

Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).

Два адаптера для присоединения удлинительного шланга с резьбовым разъемом к аппарату высокого давления с системой Quick Connect. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления.

Особенности и преимущества
Комплект для улучшения до системы Quick Connect
  • Для улучшения всех аппаратов высокого давления системой Quick Connect, выпущенных с 1992 года
Латунное соединение
  • Легкое подключение пистолета благодаря использованию системы Quick Connect
Система Quick Connect
  • Очень удобна в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,171
Масса (с упаковкой) (кг) 0,198
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 80 x 45 x 61
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025