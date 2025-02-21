Обширный комплект принадлежностей, включающий 1,5-метровый удлинительный шланг, удлиненную щелевую насадку, насадку для автомобиля, 2 насадки-кисти (с жесткой и мягкой щетиной) и микроволоконную салфетку для очистки гладких поверхностей и стекол, позволяет навести безукоризненную чистоту во всем автомобиле, легко и быстро удалив все загрязнения с сидений, ковриков, панели приборов, центральной консоли, стекол, обшивки дверей и багажника. Входящие в комплект принадлежности обеспечивают также очистку труднодоступных мест (например узких промежутков) и чувствительных элементов оснащения. Комплект совместим со всеми хозяйственными пылесосами Kärcher.