Комплект для автомобиля
От сидений и ковриков до багажного отделения: специальный комплект принадлежностей для хозяйственных пылесосов Kärcher гарантирует тщательную очистку всех поверхностей внутри автомобиля.
Обширный комплект принадлежностей, включающий 1,5-метровый удлинительный шланг, удлиненную щелевую насадку, насадку для автомобиля, 2 насадки-кисти (с жесткой и мягкой щетиной) и микроволоконную салфетку для очистки гладких поверхностей и стекол, позволяет навести безукоризненную чистоту во всем автомобиле, легко и быстро удалив все загрязнения с сидений, ковриков, панели приборов, центральной консоли, стекол, обшивки дверей и багажника. Входящие в комплект принадлежности обеспечивают также очистку труднодоступных мест (например узких промежутков) и чувствительных элементов оснащения. Комплект совместим со всеми хозяйственными пылесосами Kärcher.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Обширный комплект принадлежностей для тщательной уборки в салоне и багажнике автомобиля
С удлинительным шлангом (1,5 м) для увеличения радиуса действия и свободы движений
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|6
|Состав текстильного материала
|80 % полиэстера, 20 % полиамида
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,725
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,931
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 230 x 130
Области применения
- Узкие промежутки
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Карманы в боковых дверях автомобиля
- Панель приборов
- Центральная консоль
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Ветровое стекло