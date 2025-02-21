Комплект для чистки древесины
Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий
Комплект состоит из чистящего средства для древесины, чистящего средства с пенной насадкой для камня и шваброй PS 40. Комплект быстро и эффективно удаляет с поверхностей стойкие загрязнения.
Особенности и преимущества
PS 40
- Невероятный результат очистки в сравнении с обычным скребком
Очиститель для дерева 3 в 1
- Для максимального эффекта очистки, защиты и ухода за одно применение
Насадка Connect'n'Clean с пенным соплом FJ 10
- Для быстрой смены чистящего средства с помощью всего одного клика
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|3,31
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,261
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|744 x 303 x 759
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы