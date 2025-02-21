Комплект для чистки древесины

Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий

Комплект состоит из чистящего средства для древесины, чистящего средства с пенной насадкой для камня и шваброй PS 40. Комплект быстро и эффективно удаляет с поверхностей стойкие загрязнения.

Особенности и преимущества
PS 40
  • Невероятный результат очистки в сравнении с обычным скребком
Очиститель для дерева 3 в 1
  • Для максимального эффекта очистки, защиты и ухода за одно применение
Насадка Connect'n'Clean с пенным соплом FJ 10
  • Для быстрой смены чистящего средства с помощью всего одного клика
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Масса (кг) 3,31
Масса (с упаковкой) (кг) 4,261
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 744 x 303 x 759
Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Террасы
