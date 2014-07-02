Комплект для гидроабразивной чистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Комплект для струйной абразивной чистки для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Подходит ко всем бытовым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
Песок с водой подаются под высоким давлением
  • Улучшенная сила очистки
Особенно мощный
  • Удаляет ржавчину, краску и трудные загрязнения
Высокая производительность
  • Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 1,15
Масса (с упаковкой) (кг) 1,304
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 525 x 110 x 100
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Удаление ржавчины и старой краски
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Пескоструйный аппарат Керхер

Если вы подбираете пескоструйный аппарат, то обратите внимание на комплект пескоструйной обработки Керхер. купить его моно с доставкой в такие города как:

Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Самара, Екатеринбург, Краснодар.

Пескоструй обычно используют для удаления старых следов от краски, также им удаляют ржавчину с деталей. Бытовой комплект подойдет для  удаления краски и ржавчины с забора, рольставней и прочих металлических поверхностей.

Это идельная предварительная обработка даст возможность сэкономить на профессиональных услугах и сделает работу простой и легкой. Пескоструйная очистка возможна с помощью минимоек керхер и данного комплекта.

