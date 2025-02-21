Комплект для переоборудования EASY!Force 1 – от шланга высокого давления

Для переоснащения аппаратов высокого давления Kärcher с уже имеющимся шлангом высокого давления: комплект переоснащения EASY!Force 1 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой и всеми необходимыми адаптерами до самого сопла.

Комплект переоснащения EASY!Force 1 позволяет использовать суперсовременные технологии EASY!Force с уже имеющимися аппаратами и шлангами высокого давления и при этом экономить деньги. Он включает пистолет EASY!Force (4.118-005), струйную трубку длиной 1050 мм (4.112-000) с разъемом EASY!Lock, адаптер 8 (4.111-036) для сопел высокого давления с разъемом M 18 х 1,5 и адаптер 12 (4.111-046) для шланга высокого давления в сборе с вращающейся муфтой.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 2,15
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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