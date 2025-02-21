Комплект переоснащения EASY!Force 1 позволяет использовать суперсовременные технологии EASY!Force с уже имеющимися аппаратами и шлангами высокого давления и при этом экономить деньги. Он включает пистолет EASY!Force (4.118-005), струйную трубку длиной 1050 мм (4.112-000) с разъемом EASY!Lock, адаптер 8 (4.111-036) для сопел высокого давления с разъемом M 18 х 1,5 и адаптер 12 (4.111-046) для шланга высокого давления в сборе с вращающейся муфтой.