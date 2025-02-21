Для дополнения любых аппаратов высокого давления Kärcher, уже имеющих соответствующий комплект принадлежностей, комфортными и эргономичными технологиями EASY!Force: Комплект переоснащения EASY!Force 3 включает сам пистолет EASY!Force (4.118-005), адаптер 12 (4.111-046) для шланга высокого давления в сборе с вращающейся муфтой и адаптер 5 (4.111-033) для струйных трубок с разъемом M 22 х 1,5. Вы можете продолжать использовать имеющиеся шланги высокого давления и струйные трубки и при этом экономить деньги.