Комплект для присоединения к домовым␍трубопроводам G 3/4

Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".

Особенности и преимущества
Гибкий шланг
  • Уменьшение вибрации и шума при соединении со стационарными водопроводными системами
Соединение для стационарных водопроводных систем
  • Мы рекомендуем использовать гибкий шланг для подключения насоса к трубопроводу
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,32
Масса (с упаковкой) (кг) 0,43
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 219 x 59 x 246

Оснащение

  • Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
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