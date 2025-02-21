Комплект для сбора крупного мусора

Новый набор для сбора крупного мусора любых видов. Подходит для пылесосов Керхер серии WD 5 -WD 6.

Абсолютно новый набор для сбора крупного мусора включает в себя 4 предмета: две удлинительные трубки, всасывающий шланг 1,7 метра с рукояткой и специальную насадку для пола. Номинальный диаметр 45мм.

Особенности и преимущества
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher MV 5 – MV 6, WD 5 – WD 6, а также WD 7.000 – WD 7.999.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 4
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 45
Цвет черный
Масса (кг) 1,161
Масса (с упаковкой) (кг) 1,529
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 480 x 367 x 132
Области применения
  • Уборка при ремонте
  • Уборка в мастерской
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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