Комплект для сбора крупного мусора
Новый набор для сбора крупного мусора любых видов. Подходит для пылесосов Керхер серии WD 5 -WD 6.
Абсолютно новый набор для сбора крупного мусора включает в себя 4 предмета: две удлинительные трубки, всасывающий шланг 1,7 метра с рукояткой и специальную насадку для пола. Номинальный диаметр 45мм.
Особенности и преимущества
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher MV 5 – MV 6, WD 5 – WD 6, а также WD 7.000 – WD 7.999.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|4
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|45
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,161
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,529
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 367 x 132
Области применения
- Уборка при ремонте
- Уборка в мастерской