Комплект для уборки пола EasyFix
С удобной липучкой и подходящей универсальной салфеткой для пола: комплект для уборки пола EasyFix, предлагаемый для оснащения пароочистителей, позволяет заменять салфетку без контакта с грязью.
Насадка для пола EasyFix с подходящей к ней универсальной салфеткой гарантирует тщательную уборку пароочистителем любых влагостойких твердых напольных покрытий, включая и их труднодоступные места в углах, рядом со стенами и предметами мебели. Салфетка для пола легко и быстро закрепляется на ней при помощи липучки – достаточно прижать насадку к салфетке. А после уборки загрязненная салфетка легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
- Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
- Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Инновационная пластичная технология подошвы насадки
- Равномерное распределение пара по салфетке для пола и очищаемой поверхности благодаря пластинчатой подошве.
Гибкое соединения сопла
- Эргономичная и эффективная очистка несмотря на рост потребителя
- Идеально подходит для уборки под мебелью
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,26
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,382
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 100
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель