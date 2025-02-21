Комплект для уборки в автомобиле
Комплект принадлежностей для уборки в автомобиле, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет быстро навести чистоту в его салоне и багажнике.
Специальный комплект принадлежностей для уборки в автомобиле, совместимый с пылесосами VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет оптимально решать эту задачу. Широкая насадка для мягкой мебели обеспечивает быструю и эффективную очистку обивки сидений и других текстильных поверхностей. Эластичный удлинительный шланг облегчает очистку труднодоступных участков, а длинная и гибкая щелевая насадка – узких щелей и промежутков.
Особенности и преимущества
Широкая насадка для мягкой мебели
- Быстро и эффективно очищает большие поверхности.
Гибкая щелевая насадка
- Гибкая щелевая насадка позволяет очищать узкие промежутки.
Эластичный удлинительный шланг
- Удлинительный шланг облегчает очистку труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,749
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Салон автомобиля
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Автомобильные сиденья