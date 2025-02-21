Комплект для уборки в автомобиле

Комплект принадлежностей для уборки в автомобиле, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет быстро навести чистоту в его салоне и багажнике.

Специальный комплект принадлежностей для уборки в автомобиле, совместимый с пылесосами VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет оптимально решать эту задачу. Широкая насадка для мягкой мебели обеспечивает быструю и эффективную очистку обивки сидений и других текстильных поверхностей. Эластичный удлинительный шланг облегчает очистку труднодоступных участков, а длинная и гибкая щелевая насадка – узких щелей и промежутков.

Особенности и преимущества
Широкая насадка для мягкой мебели
  • Быстро и эффективно очищает большие поверхности.
Гибкая щелевая насадка
  • Гибкая щелевая насадка позволяет очищать узкие промежутки.
Эластичный удлинительный шланг
  • Удлинительный шланг облегчает очистку труднодоступных мест. 
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,749
Области применения
  • Салон автомобиля
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Автомобильные сиденья
