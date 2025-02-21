Комплект Easy Foam
Система пенной чистки высокого давления для использования с мобильными и стационарными аппаратами HD/HDS при очистке и дезинфекции. Насадка для пенной чистки с подсоединением к струйной трубке высокого давления. Комплект сопел для различных классов аппаратов (см. комплекты сопел) заказывается отдельно.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,527
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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