Комплект Easy Foam

Система пенной чистки высокого давления для использования с мобильными и стационарными аппаратами HD/HDS при очистке и дезинфекции. Насадка для пенной чистки с подсоединением к струйной трубке высокого давления. Комплект сопел для различных классов аппаратов (см. комплекты сопел) заказывается отдельно.