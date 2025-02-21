Комплект Inno Foam

Система пенной чистки высокого давления для использования с мобильными и стационарными аппаратами HD/HDS при очистке и дезинфекции. Со сдвоенной струйной трубкой, насадкой для пенной чистки и функцией переключения на струю высокого давления для заключительной промывки. Комплект сопел для различных классов аппаратов (см. комплекты сопел) заказывается отдельно.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 2,017
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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