Комплект Inno Foam с инжектором для чистящего средства

Система пенной чистки высокого давления для использования с мобильными и стационарными аппаратами HD/HDS при очистке и дезинфекции. Со сдвоенной струйной трубкой, насадкой для пенной чистки, инжектором подачи чистящего средства с точным дозирующим клапаном 0 - 5 %, функцией переключения на струю высокого давления для заключительной промывки и т.д. Комплект сопел для различных классов аппаратов (см. комплекты сопел) заказывается отдельно.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 3,25
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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