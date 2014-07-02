Комплект колец круглого сечения

Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к бытовым аппаратам высокого давления.

Особенности и преимущества
Кольца на замену
  • Простая замена О-образных колец для безопасного соединения аксессуаров с аппаратами высокого давления
Легко заменить
  • Очень удобна в использовании
Уплотнительное кольцо для замены
  • Долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,007
Масса (с упаковкой) (кг) 0,025
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 17 x 17 x 13
