Комплект круглых щеток 28632640

Две черные и 2 желтые круглые щетки для разных мест применения.

Две черные и 2 желтые круглые щетки для разных мест применения. Прекрасно подходят для очистки швов, угловых участков и других труднодоступных мест.

Особенности и преимущества
Два разных цвета (черный и желтый)
  • Соблюдение гигиены при уборке в разных местах (на кухне, в ванной и т. д.).
Высокое качество щетины
  • Легкое удаление стойких загрязнений.
  • Долгий срок службы благодаря износостойкой щетине.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,05
Масса (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Сливы
  • Раковины
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Сантехническая арматура
  • Унитазы
  • Ванная
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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