Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений, например, с печных решеток или кухонных плит. Благодаря прочной металлической щетине эти щетки для пароочистителей отличаются особенно высокой эффективностью очистки. Внимание: щетки не подходят для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или пластиковых.