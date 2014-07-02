Комплект круглых щеток с латунной щетиной

Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений. Прекрасно подходит для чистки поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.

Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений, например, с печных решеток или кухонных плит. Благодаря прочной металлической щетине эти щетки для пароочистителей отличаются особенно высокой эффективностью очистки. Внимание: щетки не подходят для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или пластиковых.

Особенности и преимущества
Латунные щетки
  • Жесткие щетинки для удаления трудновыводимой грязи
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,018
Масса (с упаковкой) (кг) 0,077
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Области применения
  • Грили
  • Духовка
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026