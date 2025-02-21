Комплект микроволоконных салфеток для кухни
Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки на кухне: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для чистки нержавеющей стали.
Высококачественные микроволоконные салфетки для оптимальной уборки на кухне. 2 микроволоконные салфетки для пола к насадке EasyFix гарантируют блестящий и чистый пол на кухне. Удобная система крепления салфетки с помощью застежки-липучки обеспечивает замену салфетки без контакта с грязью. Благодаря обтяжке для ручной насадки вы можете очистить без усилий даже въевшуюся грязь, например, на варочной панели. А так же в комплект входит салфетка для придания блеска нержавеющей стали.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Микроволоконная обтяжка с эластичным шнуром
- Просто прикрепить и снять обтяжку
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Удобная система застежки-липучки
- Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Тряпочка для нержавеющей стали из качественной микрофибры
- Чистка без разводов
- Превосходное поглощение воды
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,125
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,205
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Рабочие поверхности на кухне
- Раковины
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- из нержавеющей стали
- Холодильник (внутри/снаружи)
- Внутри кухонных шкафов, ящиков
- Кафель