Комплект микроволоконных салфеток для ванной
2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворсинок.
2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка для ванной комнаты, не оставляющая полос и ворсинок. Дополнительная насадка с микрофибры для чистки зеркал и других гладких поверхностей.
Особенности и преимущества
Микрофибра с абразивными и мягкими волокнами для ручной насадки
- Абразивные вкрапления для удаления налета
- Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
Высококачественная микрофибра
- Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Высококачественная салфетка из микрофибры для полировки
- Хорошо впитывает воду и не оставляет разводов
Насадка для пола из высококачественной микрофибры
- Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,13
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,315
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 110 x 6
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Душевая кабина/ванна
- Зеркала
- Умывальник
- Сантехническая арматура
- Твердые напольные покрытия