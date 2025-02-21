Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix Mini(2шт.)

Высококачественные микроволоконные салфетки к насадке для пола EasyFix Mini: Салфетку можно заменить без контакта с грязью. Благодаря удобной застежке-липучке, салфетки удобно снимать и надевать на насадку для пола EasyFix Mini.

Набор из двух микроволоконных хорошо впитывающих влагу салфеток к насадке для пола EasyFix Mini выполнен из высококачественного микроволокна. Для прекрасных результатов очистки твердых полов- даже области в углах и у стен можно помыть без усилий. Благодаря удобной застежке-липучке микроволоконная салфетка может легко закрепляться на насадку для пола пароочистителя: просто прижмите салфетку к насадке для пола EasyFix Mini и готово! После очистки микроволоконную салфетку можно также просто снять с насадки для пола EasyFix Mini без контакта с грязью: просто прижмите ногой ярлычок на салфетке и отсоедините салфетку от насадки.

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
  • Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Ярлычок на салфетке для пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,056
Масса (с упаковкой) (кг) 0,096
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 273 x 112 x 16
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
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