Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix Mini(2шт.)
Высококачественные микроволоконные салфетки к насадке для пола EasyFix Mini: Салфетку можно заменить без контакта с грязью. Благодаря удобной застежке-липучке, салфетки удобно снимать и надевать на насадку для пола EasyFix Mini.
Набор из двух микроволоконных хорошо впитывающих влагу салфеток к насадке для пола EasyFix Mini выполнен из высококачественного микроволокна. Для прекрасных результатов очистки твердых полов- даже области в углах и у стен можно помыть без усилий. Благодаря удобной застежке-липучке микроволоконная салфетка может легко закрепляться на насадку для пола пароочистителя: просто прижмите салфетку к насадке для пола EasyFix Mini и готово! После очистки микроволоконную салфетку можно также просто снять с насадки для пола EasyFix Mini без контакта с грязью: просто прижмите ногой ярлычок на салфетке и отсоедините салфетку от насадки.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
- Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Ярлычок на салфетке для пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,056
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,096
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|273 x 112 x 16
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)