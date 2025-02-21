Комплект обтяжек для большой круглой щетки

2 обтяжки для большой круглой щетки, изготовленные из высококачественного микроволокна, улучшают отделение загрязнений и гарантируют превосходный результат уборки.

Обтяжки, улучшающие отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений, прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки сильнозагрязненной кухонной плиты).

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Идеально подходит для мягкой чистки очень сильных загрязнений со всех твердых поверхностей на кухне ив ванной комнате.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,015
Масса (с упаковкой) (кг) 0,032
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 15
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Раковины
  • Варочные панели
  • Душевая кабина/ванна
  • Холодильник (внутри/снаружи)
  • Внутри кухонных шкафов, ящиков
  • Кухонные вытяжки
  • из нержавеющей стали
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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