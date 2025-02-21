Комплект обтяжек для ручной насадки

Комплект из 2 обтяжек для ручной насадки. Обтяжки, изготовленные из высококачественного микроволокна, эффективно отделяют и поглощают загрязнения.

Две входящие в комплект обтяжки из высококачественного микроволокна, надеваемые на ручную насадку, обеспечивают улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Они прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне, в т. ч. для очистки сильнозагрязненной кухонной плиты. Благодаря резиновой затяжке обтяжка легко закрепляется на ручной насадке и легко снимается с нее, а также не соскальзывает в процессе уборки.

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Обтяжка с эластичным шнуром
  • Просто прикрепить и снять обтяжку
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,04
Масса (с упаковкой) (кг) 0,079
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 205 x 90 x 10
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Душевая кабина/ванна
  • Варочные панели
  • Кухонные вытяжки
  • Холодильник (внутри/снаружи)
  • Внутри кухонных шкафов, ящиков
  • из нержавеющей стали
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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