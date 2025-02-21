Комплект обтяжек для ручной насадки
Комплект из 2 обтяжек для ручной насадки. Обтяжки, изготовленные из высококачественного микроволокна, эффективно отделяют и поглощают загрязнения.
Две входящие в комплект обтяжки из высококачественного микроволокна, надеваемые на ручную насадку, обеспечивают улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Они прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне, в т. ч. для очистки сильнозагрязненной кухонной плиты. Благодаря резиновой затяжке обтяжка легко закрепляется на ручной насадке и легко снимается с нее, а также не соскальзывает в процессе уборки.
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Обтяжка с эластичным шнуром
- Просто прикрепить и снять обтяжку
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,04
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,079
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 90 x 10
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Душевая кабина/ванна
- Варочные панели
- Кухонные вытяжки
- Холодильник (внутри/снаружи)
- Внутри кухонных шкафов, ящиков
- из нержавеющей стали