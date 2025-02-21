Комплект одноразовых салфеток EasyFix Mini
15 салфеток однократного применения к насадке для пола EasyFix Mini, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на насадке при помощи крепления-липучки.
Комплект из 15 инновационных одноразовых салфеток EasyFix Mini, изготовленных из высококачественного, хорошо впитывающего влагу материала, позволяет всегда иметь под рукой чистую салфетку. Одноразовая салфетка, эффективно отделяющая и поглощающая грязь, обеспечивает тщательную и гигиеничную очистку пароочистителем любых твердых напольных покрытий, в т. ч. в углах и вплотную к стенам. При помощи липучки она быстро и легко закрепляется на насадке для пола EasyFix Mini – для этого надо просто прижать насадку к стороне салфетки, снабженной желтыми полосками. После уборки загрязненная одноразовая салфетка просто выбрасывается в мусор, что исключает затраты времени и сил на стирку.
Особенности и преимущества
Постоянное наличие чистых салфеток
- Гарантирует превосходный результат уборки.
Удобная и гигиеничная уборка без стирки салфеток
- Применение одноразовых салфеток экономит время и силы благодаря отказу от стирки.
Удобная система застежки-липучки
- Быстрое и простое закрепление салфетки благодаря желтым фиксирующим полоскам.
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Выступ концов одноразовой салфетки со всех сторон насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественный материал с превосходной впитывающей способностью
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
Оптимальное решение для очистки маленьких помещений и труднодоступных мест
- Для тщательной очистки пола, включая труднодоступные участки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,105
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,195
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 118 x 3
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)