Комплект роликовых щеток для каменных полов
Решение для легкой очистки нечувствительных к механическим воздействиям твердых напольных покрытий и удаления грязи из швов: комплект из 2 роликовых щеток для каменных полов, позволяющий устранять стойкие загрязнения. Щетки допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60 °C.
Комплект из двух щеток для уборки каменных полов – идеальный помощник для тщательной очистки прочных твердых полов, например, из камня или керамики. Не подходит для поверхностей из натурального камня, таких как мрамор или терракота, требующих деликатного обращения. Подходит для моделей EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 и FC 8. Благодаря встроенной щетине роликовые щетки для уборки каменных полов без труда удаляют стойкие загрязнения и возвращают блеск даже швам и неровным поверхностям. Роликовые щетки Pure!Roll® подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.
Особенности и преимущества
Pure!Roll® с высококачественным текстилем
- Оптимальное отделение и эффективное впитывание грязи обеспечивают превосходный результат уборки.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Интегрированная щетина
- Для легкого устранения стойких загрязнений.
- Возвращение сияющей чистоты даже неровным напольным покрытиям и эффективная очистка швов.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,16
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,262
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60
Области применения
- Для неприхотливых твердых покрытий (например, камня, керамики), не подходит для деликатных полов из природного камня (например, мрамора, терракоты)
- Стойкие загрязнения на твердых напольных покрытиях
- Очистка швов твердых напольных покрытий