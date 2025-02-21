Комплект из 2 латунных и 2 мощных щеток является прекрасным дополнением к другим круглым щеткам, облегчает повседневную уборку и значительно повышает ее эффективность. Прочная, износостойкая щетина позволяет легко удалять стойкие загрязнения и отложения, например, с противней или решеток грилей. Эти круглые щетки выделяются среди других щеток для пароочистителей особенно высокой эффективностью и долгим сроком службы. Они идеально подходят для чистки поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.