Комплект с мощной щеткой
При помощи комплекта с мощной щеткой можно легко и быстро удалить стойкую грязь и нагар, не оставляя следов. Особенно хорошо комплект подходит для очистки решеток в духовых шкафах или решеток гриля.
Комплект из 2 латунных и 2 мощных щеток является прекрасным дополнением к другим круглым щеткам, облегчает повседневную уборку и значительно повышает ее эффективность. Прочная, износостойкая щетина позволяет легко удалять стойкие загрязнения и отложения, например, с противней или решеток грилей. Эти круглые щетки выделяются среди других щеток для пароочистителей особенно высокой эффективностью и долгим сроком службы. Они идеально подходят для чистки поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,012
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,068
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|26 x 26 x 40
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Грили
- Духовка
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко