Комплект с мощным соплом
Комплект с удлинителем и мощным соплом.
Комплект, состоящий из удлинителя и мощного сопла для повышения эффективности очистки. Обеспечивает легкую очистку углов, стыков и других труднодоступных мест.
Особенности и преимущества
Суженный выход сопла
- Повышает очищающее усилие паровой струи.
- Позволяет легко удалять грязь из стыков и углов.
Удлинитель для точечного сопла
- Легкая очистка труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,023
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,045
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|107 x 21 x 21
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Оригинальные запасные части
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