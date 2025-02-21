Комплект салфеток для чувствительных напольных покрытий

Комплект для деликатной очистки чувствительных, но влагостойких напольных покрытий содержит 2 высококачественные мягкие салфетки EasyFix.

Комплект включает 2 салфетки из особо тонкого волокна, уменьшающего воздействие влаги и высокой температуры на очищаемую поверхность Благодаря этому салфетки гарантируют бережную очистку чувствительных влагостойких напольных покрытий. Они легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, что позволяет без проблем очищать даже участки пола в углах и вдоль стен. По окончании уборки загрязненная салфетка легко отсоединяется от насадки для пола EasyFix без контакта с грязью: для этого достаточно наступить на язычок салфетки и приподнять насадку.

Особенности и преимущества
Комплект салфеток для чувствительных напольных покрытий: Для особенно бережной очистки
Для особенно бережной очистки
Особенно мягкие и тонкие волокна обеспечивают исключительно бережное отделение загрязнений от любых влагостойких твердых поверхностей и в сочетании с хорошими поглощающими свойствами гарантируют превосходный результат уборки.
Комплект салфеток для чувствительных напольных покрытий: Удобная система застежки-липучки
Удобная система застежки-липучки
Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее При чистке пола ткань не проскальзывает
Комплект салфеток для чувствительных напольных покрытий: Лента на салфетке для чистки пола
Лента на салфетке для чистки пола
При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,082
Масса (с упаковкой) (кг) 0,121
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Защищенные твердые напольные покрытия
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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