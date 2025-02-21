Комплект салфеток для пола Power EasyFix
Две насадки для пола, предназначенные для тщательной и гигиеничной очистки твердых напольных покрытий, нечувствительных к механическим воздействиям, от умеренных или сильных загрязнений.
Комплект салфеток для пола Power EasyFix состоит из 2 высококачественных салфеток для тщательной гигиенической уборки полов при помощи пароочистителя. Сильноабразивная салфетка с увеличенной долей абразивных волокон значительно облегчает удаление стойких загрязнений. Абразивная салфетка также эффективно отделяет загрязнения и благодаря дополнительным мягким текстильным волокнам превосходно поглощает их – например, после предварительной обработки пола сильноабразивной салфеткой. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко отсоединяется от нее без контакта с грязью: для этого достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку для пола.
Особенности и преимущества
Смесь высококачественных волокон
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
- Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
- Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,084
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,125
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Полы из камня
- Твердые напольные покрытия
- Кафель