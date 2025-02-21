Комплект салфеток для разных типов напольных покрытий

Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix – отличное решение для очистки любых влагостойких напольных покрытий – от чувствительных деревянных до керамической плитки – от любых загрязнений.

Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix состоит из 3 разных салфеток для гигиенической уборки напольных покрытий при помощи пароочистителя. Деликатная салфетка из особо тонкого волокна, уменьшающего воздействие влаги и высокой температуры на очищаемую поверхность, подходит для чувствительных влагостойких напольных покрытий. Абразивная салфетка также эффективно отделяет загрязнения и благодаря дополнительным мягким текстильным волокнам превосходно поглощает их – например, после предварительной обработки пола сильноабразивной салфеткой. Более жесткая салфетка с увеличенной долей абразивных волокон значительно облегчает удаление стойких загрязнений. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко отсоединяется от нее без контакта с грязью: для этого достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку для пола.

Особенности и преимущества
Смесь высококачественных волокон
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
  • Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
  • Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,125
Масса (с упаковкой) (кг) 0,175
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Полы из камня
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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