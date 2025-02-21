Комплект включает 3 салфетки для робота-пылесоса RCV 3. При работе аппарата в режиме влажной уборки высококачественная микроволоконная салфетка обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, древесины, ламината, ПВХ или линолеума. Она эффективно удаляет незначительные присохшие загрязнения и хорошо связывает остаточную пыль. Замена салфеток производится очень легко благодаря их креплению липучкой.