Комплект салфеток RCV 3

Для оптимального результата уборки: комплект высококачественных микроволоконных салфеток для робота-пылесоса RCV 3, позволяющий использовать его для влажной уборки твердых напольных покрытий.

Комплект включает 3 салфетки для робота-пылесоса RCV 3. При работе аппарата в режиме влажной уборки высококачественная микроволоконная салфетка обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, древесины, ламината, ПВХ или линолеума. Она эффективно удаляет незначительные присохшие загрязнения и хорошо связывает остаточную пыль. Замена салфеток производится очень легко благодаря их креплению липучкой.

Особенности и преимущества
Салфетка с липучкой
  • Простота установки и удаления благодаря креплению липучкой.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет белый
Масса (кг) 0,074
Масса (с упаковкой) (кг) 0,114
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 150 x 60 x 83
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Защищенные твердые напольные покрытия
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