Комплект щеточных полосок

Комплект высококачественных щеточных полосок на случай износа щетины щетки XXL для очистки швов. Простое снятие использованной щеточной полоски и легкая замена на новую.

Если износостойкая щетина щетки XXL для очистки швов все же пришла в негодность, ее необходимо заменить для сохранения идеального качества очистки. Всю щеточную полоску можно легко вытащить и заменить на новую. Это способствует сохранению не только ваших средств, но и окружающей среды.

Спецификации

Технические характеристики

Масса (кг) 0,014
Масса (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 156 x 18 x 25
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026