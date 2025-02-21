Если износостойкая щетина щетки XXL для очистки швов все же пришла в негодность, ее необходимо заменить для сохранения идеального качества очистки. Всю щеточную полоску можно легко вытащить и заменить на новую. Это способствует сохранению не только ваших средств, но и окружающей среды.