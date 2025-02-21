Комплект щеточных полосок
Комплект высококачественных щеточных полосок на случай износа щетины щетки XXL для очистки швов. Простое снятие использованной щеточной полоски и легкая замена на новую.
Если износостойкая щетина щетки XXL для очистки швов все же пришла в негодность, ее необходимо заменить для сохранения идеального качества очистки. Всю щеточную полоску можно легко вытащить и заменить на новую. Это способствует сохранению не только ваших средств, но и окружающей среды.
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (кг)
|0,014
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,068
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|156 x 18 x 25
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)