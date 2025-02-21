В этот комплект принадлежностей входят шланг высокого давления длиной 7,5 м, эргономичный пистолет и пластиковый адаптер, позволяющий использовать аппараты классов K 2 – K 7 с практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Он подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher без барабана для шланга, выпускавшимся начиная с 1992 г.