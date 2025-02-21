Комплект со шлангом высокого давления, 7,5 м

Комплект со шлангом длиной 7,5 м для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher без барабана для шланга, выпускавшихся начиная с 1992 г. Включает пластиковый адаптер для дооснащения аппаратов классов K 2 – K 7 системой Quick Connect.

В этот комплект принадлежностей входят шланг высокого давления длиной 7,5 м, эргономичный пистолет и пластиковый адаптер, позволяющий использовать аппараты классов K 2 – K 7 с практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Он подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher без барабана для шланга, выпускавшимся начиная с 1992 г.

Особенности и преимущества
Адаптер
  • Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
Шланг высокого давления
  • С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет
  • Для эргономичной работы
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (с упаковкой) (кг) 1,5
