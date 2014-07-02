Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 450 до 500 л/ч. Подходит к моделям 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.