Комплект сопел для FR, 450 л/ч - 500 л/ч
Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 450 до 500 л/ч.
Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 450 до 500 л/ч. Подходит к моделям 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|450 / 500
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,079