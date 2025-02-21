Комплект сопел для FR Classic, 034

Комплект сопел к приспособлению для очистки поверхностей FR Classic, обеспечивающий его эксплуатацию с аппаратами высокого давления определенной производительности.

Комплект с мощными соплами (15017) обеспечивает оптимальное взаимодействие приспособления FR Classic с аппаратом высокого давления, их надежную работу и превосходные результаты уборки.

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 34
Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 0,029
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
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