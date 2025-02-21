Комплект из двух микроволоконных роликовых щеток, подходящих к предлагаемым Kärcher аппаратам для влажной уборки пола EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 и FC 7, обеспечивает бережную очистку любых твердых напольных покрытий – даже паркета. Износостойкие высококачественные щетки хорошо впитывают влагу и не оставляют на полу ворсинок. Они допускают машинную стирку при температуре до 60 °C. Щетки предлагаются в двух вариантах цветов (желтые и серые), что позволяет использовать разные щетки для решения разных задач (например, для уборки в ванной и на кухне).