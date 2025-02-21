Комплект универсальных роликовых щеток (желтых)

Комплект из двух микроволоконных роликовых щеток Pure!Roll® для бережной очистки всех типов напольных покрытий и ухода за ними. Щетки не оставляют ворсинок, отлично впитывают влагу и обладают высокой износостойкостью. Подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.

Вдвое больше чистоты: универсальные роликовые щетки для аппаратов Kärcher для влажной уборки (EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 и FC 8) обеспечивают бережную уборку любых полов, включая паркетные, и уход за ними. Высококачественные универсальные роликовые щетки не оставляют ворсинок, обладают высокой впитывающей способностью и чрезвычайной износостойкостью. Особенно экологичные: щетки Pure!Roll® подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.

Особенности и преимущества
Pure!Roll® с высококачественным микроволокном
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,16
Масса (с упаковкой) (кг) 0,212
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 60
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Паркет с защитным покрытием
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026