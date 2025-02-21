Мягкая щетка

Быстро и бережно очищает чувствительные поверхности: мягкая щетка, являющаяся идеальным дополнением к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Мягкая щетка, щетина которой обеспечивает бережную и тщательную очистку поверхностей, была разработана в качестве опции для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Ее ширина и тонкая наклонная щетина овального сечения оптимально подходят для эффективного удаления пыли с чувствительных поверхностей как больших, так и малых размеров.

Особенности и преимущества
Мягкая щетина
  • Не оставляет следов на чувствительных поверхностях.
Наклонная щетина
  • Позволяет легко очищать поверхности большой площади.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,095
Масса (с упаковкой) (кг) 0,17
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 410 x 45 x 55
Области применения
  • Мебель
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

