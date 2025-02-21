Мягкая щетка, щетина которой обеспечивает бережную и тщательную очистку поверхностей, была разработана в качестве опции для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Ее ширина и тонкая наклонная щетина овального сечения оптимально подходят для эффективного удаления пыли с чувствительных поверхностей как больших, так и малых размеров.