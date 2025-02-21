МК автоматического барабана для шланга, для HDS M/S
Автоматический барабан для шланга в виде легко устанавливаемого монтажного комплекта. Подходит для аппаратов HDS среднего и экстра-класса. Обеспечивает удобное разматывание и сматывание шланга высокого давления.
Автоматический барабан для шланга обеспечивает максимальный комфорт при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Он подходит для аппаратов серии HDS среднего/экстра-класса и легко монтируется благодаря практичному монтажному комплекту. При этом аппарат сохраняет весь набор функций. Для осуществления транспортировки барабан для шланга можно снять с аппарата. Полный монтажный комплект включает автоматический барабан для шланга, шланг высокого давления и все необходимые соединительные элементы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|34,4
Scope of supply
- Барабан для шланга
- Шланг высокого давления и соединительный шланг
Оригинальные запасные части
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