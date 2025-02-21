МК автоматического барабана для шланга, для HDS M/S

Автоматический барабан для шланга в виде легко устанавливаемого монтажного комплекта. Подходит для аппаратов HDS среднего и экстра-класса. Обеспечивает удобное разматывание и сматывание шланга высокого давления.

Автоматический барабан для шланга обеспечивает максимальный комфорт при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Он подходит для аппаратов серии HDS среднего/экстра-класса и легко монтируется благодаря практичному монтажному комплекту. При этом аппарат сохраняет весь набор функций. Для осуществления транспортировки барабан для шланга можно снять с аппарата. Полный монтажный комплект включает автоматический барабан для шланга, шланг высокого давления и все необходимые соединительные элементы.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (с упаковкой) (кг) 34,4

Scope of supply

  • Барабан для шланга
  • Шланг высокого давления и соединительный шланг
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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