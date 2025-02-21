МК сопла для пенной чистки
Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санузлах, на кухнях и т. п.). Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,987
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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