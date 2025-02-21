Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus
Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.
Превосходная комбинация: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus позволяет выполнять три важные функции. Нанесение пены, удаление стойких загрязнений струей высокого давления или тщательная и в то же время бережная очистка мягкой щеткой – все это может производиться без замены принадлежностей. Требуемая функция просто выбирается рычажком, установленным на рукоятке щетки. Благодаря этому моечная щетка обладает универсальными возможностями, экономит время, гарантирует комфортную работу и превосходный результат чистки – даже при обработке таких чувствительных материалов, как стекло, пластмасса или лакокрасочное покрытие. При этом встроенный бачок для чистящего средства обеспечивает продолжительную работу без дозаправки.
Особенности и преимущества
Продукт «3 в 1»: сочетает 3 важнейшие функции – сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и моечную щетку
- Широкие функциональные возможности благодаря комбинации важнейших функций.
- Повышенное удобство и тщательная, эффективная очистка.
Быстрый и простой выбор требуемой функции рычажком на рукоятке щетки
- Интуитивно понятный выбор функций.
- Эффективная очистка без замены принадлежностей.
Встроенный бачок для чистящего средства
- Стойкая пена обеспечивает быстрое и тщательное удаление стойких загрязнений.
- Позволяет долгое время работать без долива чистящего средства и экономить время.
Моечная щетка с мягкой щетиной подходит для очистки самых разнообразных поверхностей
- Бережная очистка чувствительных поверхностей – стеклянных, полимерных или лакированных.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,834
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,363
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|377 x 264 x 223
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent 50Hz
- K 3 Silent 60Hz
- K 3 Silent Veranda 50Hz
- K 3 Silent Veranda 60Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 (220V) *BR
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.110 (220V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.450 T 350
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Жалюзи / рольставни
- Гаражные ворота
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Зимние сады
- Балконные ограждения
- Подоконники
- Экраны для защиты от посторонних взглядов
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.