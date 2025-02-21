Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus

Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.

Превосходная комбинация: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus позволяет выполнять три важные функции. Нанесение пены, удаление стойких загрязнений струей высокого давления или тщательная и в то же время бережная очистка мягкой щеткой – все это может производиться без замены принадлежностей. Требуемая функция просто выбирается рычажком, установленным на рукоятке щетки. Благодаря этому моечная щетка обладает универсальными возможностями, экономит время, гарантирует комфортную работу и превосходный результат чистки – даже при обработке таких чувствительных материалов, как стекло, пластмасса или лакокрасочное покрытие. При этом встроенный бачок для чистящего средства обеспечивает продолжительную работу без дозаправки.

Особенности и преимущества
Продукт «3 в 1»: сочетает 3 важнейшие функции – сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и моечную щетку
  • Широкие функциональные возможности благодаря комбинации важнейших функций.
  • Повышенное удобство и тщательная, эффективная очистка.
Быстрый и простой выбор требуемой функции рычажком на рукоятке щетки
  • Интуитивно понятный выбор функций.
  • Эффективная очистка без замены принадлежностей.
Встроенный бачок для чистящего средства
  • Стойкая пена обеспечивает быстрое и тщательное удаление стойких загрязнений.
  • Позволяет долгое время работать без долива чистящего средства и экономить время.
Моечная щетка с мягкой щетиной подходит для очистки самых разнообразных поверхностей
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей – стеклянных, полимерных или лакированных.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,834
Масса (с упаковкой) (кг) 1,363
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 377 x 264 x 223

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Жалюзи / рольставни
  • Гаражные ворота
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Зимние сады
  • Балконные ограждения
  • Подоконники
  • Экраны для защиты от посторонних взглядов
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

