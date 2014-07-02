Монтажный комплект блока дистанционного управления с монетоприемником, для аппаратов HDS среднего/экстра-класса
Монетоприемник, позволяющий дооснастить аппараты HDS среднего класса / экстракласса для работы в режиме самообслуживания. Монтируется на аппарате.
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,5
Оригинальные запасные части
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