Мощная швабра PS 30 обеспечивает тщательную очистку различных поверхностей за счет 3 сопел высокого давления, струи которых отделяют даже стойкие загрязнения. Благодаря этому она является оптимальным решением для очистки площадей малых и средних размеров, например лестниц или небольших площадок. Для очистки труднодоступных мест предусмотрена возможность поворота щеточной головки на 360°. После очистки гладкой поверхности вода может быть легко удалена с нее при помощи встроенной стяжки, что позволяет быстро возобновить использование очищенных объектов. Благодаря сочетанию усилий струй высокого давления с трением прижимаемой вручную щетины швабра PS 30 значительно превосходит любую обычную швабру в производительности и качестве уборки. Она совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.