Мощная швабра PS 30
Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.
Мощная швабра PS 30 обеспечивает тщательную очистку различных поверхностей за счет 3 сопел высокого давления, струи которых отделяют даже стойкие загрязнения. Благодаря этому она является оптимальным решением для очистки площадей малых и средних размеров, например лестниц или небольших площадок. Для очистки труднодоступных мест предусмотрена возможность поворота щеточной головки на 360°. После очистки гладкой поверхности вода может быть легко удалена с нее при помощи встроенной стяжки, что позволяет быстро возобновить использование очищенных объектов. Благодаря сочетанию усилий струй высокого давления с трением прижимаемой вручную щетины швабра PS 30 значительно превосходит любую обычную швабру в производительности и качестве уборки. Она совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
3 интегрированных сопла высокого давленияЭффективная чистка высоким давлением.
Встроенная заменяемая стяжкаБыстрый сгон грязной воды при помощи стяжки, допускающей замену в случае износа.
Поворачиваемая на 360° щеточная головкаВозможность очистки труднодоступных мест.
Кольцо из щетины
- Обеспечивает защиту от разлетающихся брызг воды.
Компактность
- Компактная конструкция облегчает аккуратную очистку угловых и краевых участков.
Эффективная очистка высоким давлением
- Надежное удаление загрязнений с различных поверхностей.
Сочетание мощности аппарата высокого давления и щеточной обработки.
- Значительное повышение производительности уборки в сравнении с обычными швабрами.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,906
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,196
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|744 x 293 x 769
Совместимая техника
Области применения
- Лестницы
- Террасы
- Уборка в гараже
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Балкон
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.