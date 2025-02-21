Мощная швабра PS 30

Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.

Мощная швабра PS 30 обеспечивает тщательную очистку различных поверхностей за счет 3 сопел высокого давления, струи которых отделяют даже стойкие загрязнения. Благодаря этому она является оптимальным решением для очистки площадей малых и средних размеров, например лестниц или небольших площадок. Для очистки труднодоступных мест предусмотрена возможность поворота щеточной головки на 360°. После очистки гладкой поверхности вода может быть легко удалена с нее при помощи встроенной стяжки, что позволяет быстро возобновить использование очищенных объектов. Благодаря сочетанию усилий струй высокого давления с трением прижимаемой вручную щетины швабра PS 30 значительно превосходит любую обычную швабру в производительности и качестве уборки. Она совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
Мощная швабра PS 30: 3 интегрированных сопла высокого давления
3 интегрированных сопла высокого давления
Эффективная чистка высоким давлением.
Мощная швабра PS 30: Встроенная заменяемая стяжка
Встроенная заменяемая стяжка
Быстрый сгон грязной воды при помощи стяжки, допускающей замену в случае износа.
Мощная швабра PS 30: Поворачиваемая на 360° щеточная головка
Поворачиваемая на 360° щеточная головка
Возможность очистки труднодоступных мест.
Кольцо из щетины
  • Обеспечивает защиту от разлетающихся брызг воды.
Компактность
  • Компактная конструкция облегчает аккуратную очистку угловых и краевых участков.
Эффективная очистка высоким давлением
  • Надежное удаление загрязнений с различных поверхностей.
Сочетание мощности аппарата высокого давления и щеточной обработки.
  • Значительное повышение производительности уборки в сравнении с обычными швабрами.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,906
Масса (с упаковкой) (кг) 1,196
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 744 x 293 x 769

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Лестницы
  • Террасы
  • Уборка в гараже
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Балкон
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
