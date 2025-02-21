Мощное сопло 25°, 047
Веерное сопло с углом распыления 25°, высокая производительность по площади. Подходит для удаления стойких загрязнений и пятен.
Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади. Размер сопла - 047 (относительная величина, подбирается для конкретных моделей, в зависимости от величин рабочего давления и производительности - л/ч). Угол распыления - 25°.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|47
|Угол (°)
|25
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,028